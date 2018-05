Noored hiinlased on tüdinenud pikkadest tööpäevadest

BBC kirjutas Hiinas Shanghais töötavast noorest mehest, kelle sarnaselt paljudele noortele meelitas suurlinna elama sealne melu – ööelu, kontserdid jms, ent nautida ta seda ei saanud.

25-aastane Li Zhepeng veetis suurema osa oma ajast kontoris töötades. Tema tööpäev algas kell 9, enne seda veetis ta 90 minutit, et tööle jõuda, kuna tööandja oli kontoriruumid rentinud odavasse Shanghai eeslinna. Tavaliselt lahkus ta töölt õhtul kell 8.

«Mõnikord ei olnud pikkadeks tundideks mingisugust põhjust – selline oli lihtsalt kogu töökultuur,» rääkis Li. Noorelt oodati, et ta lepiks töögraafikuga, mis on Hiina ettevõtetes nii levinud, et seda nimetatakse «966» – see on töötamine üheksast hommikul üheksani õhtul kuus päeva nädalas.

E-kaubamajas madalal tasemel töötanud Li ülesandeks oli mänguasjadele ja kottidele siltide kleepimine. Temalt oodati isegi töötamist pühapäeviti, et vastata Austraalia, Euroopa või USA klientidele kodust.

Li palk selle töö eest oli umbes 470 eurot kuus. Seda on vähem kui pool ühetoalise korteri üürihinnast väljaspool kesklinna. Nii jagas Li korterit kolme korterikaaslasega. Li mõtles alguses, et ta ei saa olla liiga valiv, kuna õppis ülikoolis ainult inglise keelt ja seda mitte väga kõrgelt hinnatud ülikoolis. Paljud tema sõbrad on töötud.

Siiski hakkas Li sarnaselt paljudele oma eakaaslastele võitlema vastu tööandjatele, kes ootavad, et nad veedaks suure osa ajast kontoris.

Aastatuhande lapsed ehk milleenlased on paremini haritud ja rohkem teadlikud oma õigustest ning tahavad leida rahulduspakkuvamat tööd kui eelmine põlvkond. Üksiklapsena, sest kuni 2015. aastani kehtis Hiinas ühe lapse poliitika, on nad ka otsekohesemad oma soove välja ütlema.

Tööõiguste ekspert Li Jupeng ütles, et tema kogemus näitab, et 90ndate põlvkond on vastu ületunnitööle ja nad on muutmas nn 996 töökultuuri.

Seda põhjustab ka nende vanemate suhteline jõukus. Hiina kiire majanduskasv on kasvatanud ka suure keskklassi, 70 protsenti Hiina linnade elanikest teenis 2012. aastal 9000 kuni 34 000 dollarit aastas. 12 aastat varem oli neid ainult 4 protsenti. Ainsa lapsena võivad noored loota oma vanemate finantsilisele turvavõrgule.