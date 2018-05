Läti kutsus Moskva-saatkonna ründamise järel välja Vene saadiku

Venemaa poolel on kohustus pidada kinni diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artiklist 22 ja tagada, et rakendatakse kõiki julgeolekumeetmeid selliste rünnakute välistamiseks ja süüdlaste tabamiseks, ütles kantsler kohtumisel.

Tegemist pole esimese korraga, kui Läti diplomaatiline esindus Venemaal ohtu on sattunud, ütles Pildegovičs. Läti tahab, et rünnakujärgsed purustused esinduses korvaks Venemaa, lausus ta.

Lukjanov nimetas rünnakut kahepoolsete suhete kahjustamisele suunatud provokatsiooniks. «Meie seisukoht kattub Läti välisministeeriumi seisukohaga. Nõustun ministriga, et tegemist oli provokatsiooniga. Enamgi veel, selle korraldasid Venemaal keelustatud Natsionaalbolševistliku Partei esindajad. See on äärmiselt radikaalne organisatsioon, mis tegutseb Venemaal ebaseaduslikult,» sõnas saadik.«Need ebaseaduslikud teod on selgelt suunatud meie suhete kahjustamisele Lätiga,» ütles Vene diplomaat.