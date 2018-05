Euroopa Liit kutsus Iisraeli ja Iraani üles vaoshoitusele

"Öised uudised Iraani rünnakutest Iisraeli armee positsioonidele Golani kõrgendikel ja Iisraeli vastulöökidest Süürias on äärmiselt murettekitavad," kirjutati avalduses.

Avalduses korratakse siiski Euroopa Liidu varasemat seisukohta, et Iisraelil on õigus ennast kaitsta.

Iisraeli sõjavägi teatas varem, et tabas ööl vastu neljapäeva Süürias "kümneid" Iraani sõjalisi sihtmärke pärast seda, kui väidetavalt Iraani üksused tulistasid rakettidega Iisraeli üksusi Golani kõrgendikel.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles neljapäeval, et Iraan ületas Süüriast Iisraeli vägede pihta rakette tulistades "punase joone", mis tõi kaasa juudiriigi õhurünnakud naaberriigis.

" Iisraeli sõjavägi korraldas ulatusliku rünnaku Iraani sihtmärkidele Süürias," lausus Netanyahu. "Me oleme pikaajalises kampaanias ja meie poliitika on selge: me ei luba Iraanil end Süürias sõjaliselt sisse seada."