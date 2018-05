Mehhikos peeti kinni veel üks filmitudengite tapmises kahtlustatav

Siseminister Alfonso Navarrete ütles, et viimasena vahistatud on keegi Jonathan N, kes võeti kinni föderaalpolitsei haarangu käigus riigi keskosas asuvas Metepeci linnas. Otsitakse veel ühte kahtlusalust.

Varem on politsei tabanud kaks kahtlusalust, kellest üks on tuntud räppar ja internetikeskkonna Youtube staar Christian Omar Palma Gutierrez artistinimega QBA. Mehel on Youtubes 135 000 tellijat ja tema videotel miljoneid vaatamisi. Räppar tunnistas, et oli mõrvadega seotud ning liitus kartelliga sõbra vahendusel. Räppar ütles uurijatele, et tema ülesanne oli mõrvatud õpilaste kehade happes lahustamine.