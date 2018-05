Valge Maja ametnik heitis McCaini ajukasvaja üle nalja

Valge Maja kommunikatsioonibüroo eriassistent Kelly Sadler esines solvava kommentaariga eilsel koosolekul, öeldes, et ajuvähki põdev McCain «sureb niikuinii», rääkis anonüümseks jääda soovinud Valge Maja ametnik.

Koosolekul arutasid Valge Maja kommunikatsioonitöötajad Haspeli nimetamist CIA

Kelly Sadler. FOTO: Ron Sachs/SIPA /Scanpix

direktoriks. McCaini vastumeelsuse üle arutades teatas Sadler: «See pole oluline, ta sureb niikuinii.» Valge Maja ei lükanud Sadleri sõnu ümber ja teatas hoopis: «Me austame senaator McCaini teeneid meie riigi ees. Tema ja tema perekond on sellel raskel ajal meie palvetes.»

Sadler omapoolset kommentaari ei andnud. Ühe allika kohaselt olevat Sadler helistanud hiljem senaatori tütrele Meghan McCainile ja vabandanud.

Eile hommikul toimunud koosolekut juhtis Valge Maja pressisekretäri asetäitja Raj Shah. Pressisekretär Sarah Huckabee Sanders ruumis ei viibinud ning nõunik Kellyanne Conway jõudis koosolekule pärast seda, kui Sadler McCaini suhtes solvava kommentaari tegi.

Mõlemad The Hilli allikad kinnitasid, et selline kommentaar tehti. Nende sõnul üritas Sadler nalja teha, aga teised ei suhtunud sellesse kuigi hästi. Väidetavalt oli ruumis tekkinud ebamugav õhkkond ja vestlusega liiguti edasi ilma Sadleri kommentaarile tähelepanu pööramata.

Sadler on endine Washington Posti arvamustoimetaja. Valges Majas tegeleb ta peamiselt ebaseadusliku sisserändega, saates välja pressiteateid, mis sellele teemale tähelepanu juhivad.

Gina Haspel. FOTO: Alex Edelman/CNP/AdMedia/SIPA/SCANPIX

Valge Maja peab hetkel võitlust selle nimel, et Haspel CIA direktoriks nimetataks. Mitmed senaatorid on tema vastu, sest naist süüdistatakse seotuses karmide ülekuulamisvõtete ja isegi piinamistega pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid.

Üheks vastaseks on ka McCain, keda ennast piinati Vietnami sõja ajal. Arizona senaator soovitas oma kolleegidel Haspeli nominatsioonile vastu olla. McCaini hinnangul pole vastuvõetav see, et Haspel ei tunnista piinamiste ebamoraalsust.

President Trumpil on pikalt McCainiga halvad suhted olnud. Näiteks on riigipea teatanud, et teenekas senaator pole tegelikult üldse sõjakangelane, sest ta langes Vietnami sõja ajal vangi. «Ta pole sõjakangelane. Ta on sõjakangelane, sest ta võeti kinni. Mulle

Donald Trump. FOTO: Leah Millis / REUTERS/Scanpix