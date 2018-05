Video: Iisrael hävitas Süürias Venemaalt pärit õhutõrjekompleksi

Iisrael usub, et Iraanil on Süürias endiselt pind-pind-tüüpi rakette, mis oleks võimalik Iisraeli suunas tulistada. Seetõttu olid juudiriigi relvajõud veel eile õhtul kõrgendatud valmisolekus.

Iisraeli õhujõudude teatel rünnati iga raketikompleksi, mis Iisraeli lennukite suunas tulistas ja seetõttu võeti sihikule ka Süüria tehnika. Süüriat oli väidetavalt enne operatsiooni algust hoiatatud, et nad Iraani sihtmärkide vastu suunatud rünnakutele vahele ei segaks.

Iisraeli sõjaväe teatel nende pool kannatusi ei kandnud ja Süüriast tulistatud raketid ei avaldanud juudiriigile mõju. Samuti väideti, et Iisraeli hävitajate suunas teele lastud kümned õhutõrjeraketid kahju ei teinud.

Õhujõudude sõnul olid USA ja Venemaa eilsetest rünnakutest teadlikud. «Ütlesime venelastele, et ründame Süürias, aga ei öelnud neile seda, kus täpselt ründame või millised meie sihtmärgid on,» ütles õhuväe ohvitser Times of Israelile. Venemaa ja Iisrael on üritanud vältida otsest kokkupõrget Süürias.