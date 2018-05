ÜRO raportöör: Suurbritannia on vähemuste suhtes vaenulik

Suurbritannias valitseb «rahvuslike pingete õhustik, mis on teinud tervetest usu-, rassi- ja etnilistest gruppidest patuoinast vaenlase,» ütles ÜRO ametnik Tendayi Achiume Londonis konverentsil pärast kaks kuud kestnud uurimustööd.

Briti rassilise võrdsuse seadused on loonud kindla aluse struktuurse ja institutsioonilise rassismi väljenduste vastu võitlemiseks, ütles raportöör.

«Kuid Ühendkuningriigi rassiliste ja etniliste kogukondade struktuurne sotsiaalmajanduslik kõrvalejätmine on rabav,» ütles ta.

«Karm reaalsus on, et rass, rahvus, religioon, sugu, puuded ja sarnased kategooriad määravad jätkuvalt elu võimalusi ja heaolu Suurbritannias, seda viisidel, mis on vastuvõetamatud ja paljuski ebaseaduslikud,» sõnas ta.