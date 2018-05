Pompeo: USA aitab Põhja-Koread tuumarelvitustamise korral rikkaks teha

«Kui Põhja-Korea astub julgeid samme ja loobub kiiresti tuumarelvadest, on Ühendriigid valmis töötama koos Põhja-Koreaga Lõuna-Korea sõpradega võrreldava õitsengu saavutamiseks,» ütles välisminister.

Pompeo ütles ühisel pressikonverentsil Lõuna-Korea välisministri Kang Kyung-wha´ga, et Washington ja Soul on pühendunud Korea poolsaare püsivale, kontrollitavale ja pöördumatule tuumarelvavabaks muutmisele.

«Kui esimees Kim valib õige tee, on Põhja-Koread ja selle rahvast ootamas rahust ja õitsengust pulbitsev tulevik,» lausus Ühendriikide esidiplomaat.

Kang ütles, et Soul ja Washington peavad USA ja Põhja-Korea tippkohtumise eel oma tegevust viimse pisiasjani kooskõlastama.

Põhja-Korea, kes arvatakse olevat USA mandriosa tabada suutva toimiva tuumalõhkepea kandevõimega mandritevahelise ballistilise raketi (ICBM) väljatöötamise lävel, ei ole veel sõnaselgelt öelnud, et kavatseb tuumarelvadest loobuda. Põhja-Korea režiim on kaua pidanud tuumarelvi ainsa tagatiseks USA kukutamiskatsete vastu ning pole veel välja öelnud, mis oleks nendest loobumise hind. Spekuleeritakse, et stalinistlik riik võib nõuda vastutasuks Ühendriikide vägede väljaviimist Lõuna-Koreast.