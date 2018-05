Valge Maja taunis Iraani "hoolimatuid tegusid" Lähis-Idas

Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeval rünnakust mitmekümnele Iraani sihtmärgile Süürias ja ütles, et see tehti vastuseks Iraani raketilöögile juudiriigi positsioonidele Golanis.

Peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Iraan «ületas punase joone» ning selle tagajärjeks on Iisraeli rünnak Süüria sihtmärkidele.

Iisrael on juba ammu hoiatanud, et ei aktsepteeri Iraani sõjalist kohalolekut Süürias, kus islamivabariik toetab seitsmeaastases kodusõjas president Assadi režiimi.

Iran «valab ressursse destabiliseeriva mõju eksportimisse üle kogu Lähis-Ida ajal, kui iraani rahvas on raskustes majanduse ohver», teatas Valge Maja.

«Sel nädalal on IRCG (Iraani revolutsioonikaart) tulistanud rakette Iisraeli kodanike pihta ning Iraani vahemehed Jeemenis on tulistanud ballistilise raketi Ar-Riyadi suunas,» seisis avalduses.

Valge Maja teatel tõendavad need teod, et Iraani režiimi hoolimatu tegevus kujutab endast piirkondlikule rahule ja julgeolekule tõsist ohtu. «Vastutustundlike riikide jaoks on aeg survestada Iraani sellist ohtlikku käitumist muutma.»