SpaceX lennutas kosmosesse seni võimsaima kanderaketi

Kanderaketi Block 5 Falcon 9 esmalennu peaülesanne on saata orbiidile Bangladeshi esimene satelliit Bangabandhu Satellite-1.

Uue kanderaketi esmalend on Californias baseruuva firma jaoks ka samm edasi taaskasutuse koha pealt. Rakett on ehitatud nii, et seda saab minimaalse hoolduse juures kuni 10 korda kasutada, ütles SpaceX-i tegevjuht Elon Musk neljapäeval ajakirjanikele.