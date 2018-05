Prokurör: Mehhikost surnuna leitud kaks euroopa ratturit tapeti

Mehhiko lõunaosas kuristikust surnuna leitud kaks eurooplasest ratturit mõrvati, ütlesid uurijad reedel, kummutades oma varasema teooria, et nad kukkusid kaljult alla.

Pärast seda, kui sugulased nende kadumisest teatasid, leiti nad Mehhiko Chiapase osariigist järsu kalju jalamilt. Uurijad ütlesid esmalt, et ratturid kaotasid ilmselt käänulisel mägiteel ratta üle kontrolli.

Rühm kaasrattureid seadis selle versiooni kahtluse alla. Seejärel nimetati ametisse eriprokurör, kes teatas reedel, et Hagenbusch ja Chmielewski mõrvati.

"See võis olla rünnak, sest meie uurimised on praeguseks näidanud, et tegu oli tahtliku tapmisega," ütles eriprokurör Luis Alberto Sánchez ajakirjanikele.