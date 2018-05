Austraalia tulistamises hukkunud olid kõik ühe pere liikmed

«Ma tahaks rõhutada, et politsei hinnangul ei olnud keegi teine nende kuritegudega seotud. Politsei ei otsi ühtegi teist kahtlusalust,» kinnitas Dawson oletusi, et üks pereliige tappis teised ja enda. Tema väitel ei saa aga veel kindlalt öelda, kes neist oli tulistaja.

Mileside perekond tegi politsei vahendusel ka avalduse: «Me oleme murtud sellest šokeerivast juhtumist. Me oleme hämmingus ja püüame mõista, kuidas see sai toimuda. Palume avalikkusel hoiduda spekulatsioonidest selle traagilise juhtumi asjaolude üle.»

Perekonna naaber Felicity Haynes ütles telekanalile ABC, et tegu oli hoolivate inimestega. «Nad olid sotsiaalselt väga tundlik perekond, kes andis endast parima, et luua turvalist kogukonda ja just seepärast on see nii šokeeriv,» lausus ta.