Mehhiko valimiskomisjon kõrvaldas 17 transsoolise naisena esinenud meeskandidaati

Lõuna-Mehhikos asuva Oaxaca valimisinstituut ütles, et 17 kandidaati on ajutiselt kõrvaldatud oletatava eeskirjade rikkumise tõttu. Asutus ei täpsustanud, milles rikkumised seisnevad, kuid lisas, et jälgib tähelepanelikult, et põhiseaduses sätestatud võrdsuse põhimõtet järgitaks ning et naistel oleks tagatud ligipääs piirkondlikku esindusse.