Indoneesia kirikurünnakutes hukkus vähemalt üheksa inimest

«Üheksa inimest on surnud ja 40 haiglas,» ütles Ida-Jaava politsei pressiesindaja Frans Barung Mangera, kelle sõnul on kaks vigastatut politseinikud. Varem teatati ametlikult kahest hukkunust.

Arvatavalt koordineeritud rünnakud hõlmasid enesetapuplahvatust ja autopomme. Teada on vähemalt ühe ründaja hukkumine, kui ta õhkis oma pommi Santa Maria katoliku kiriku ees.

Ühel videosalvestusel on näha, kuidas vahetult enne pommiplahvatust ühe kiriku juures, sõidab selle territooriumile mootorrattur.

Maailma suurima moslemite arvuga riigi Indoneesia 260 miljoni elaniku seas on ka suur arv kristlasi, hindusid ja budiste.

Sajad indoneeslased on suundunud Lähis-Itta, et liituda ISISega, mille esimene terroriakt Aasias korraldati 2016. aasta jaanuaris just Indoneesias.