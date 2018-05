Hamasi liider suundus Kairosse arutama USA saatkonna kolimise tagajärgi

Egiptus on üks kahest Araabia maast, kel on Iisraeliga rahulepe ning regiooni väljaannetes on spekuleeritud, et Egiptus võib aidata kaasa pingete langetamisele, leevendades rangeid tingimusi Gaza-Egiptuse piiripunktis ja pakkudes enklaavile majandusabi vaoshoituse eest meeleavaldustel.