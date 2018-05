Video: Põhja-Soomet ja Põhja-Rootsit ähvardavad suured üleujutused

Rootsis on üleujutused kõige rängemad Norrbotteni ja Västerbotteni lääni rannikuala, kuid veetase on kõrge ka mitmel pool sisemaal.

Veetõket paigaldatakse Tornio jõe kaldal asuvasse Haparanda linna, kus töödel on abiks ka kohalik kodukaitse.

«Me aitame Soome ja Rootsi päästeteenistusel ehitada plasttorust ehk nagu me neid kutsume vorstidest kaitsevalle. Need omakorda täidetakse veega,» selgitas kodukaitse esindaja Henry Ollinen Rootsi raadiole.

900 meetri pikkune veetõke jõudis pühapäeva hommikuks Luleå linna, kus osa sellest toimetatakse Haparandasse.

Höga vattenflöden i Norrbotten – nu skickas 900 meter barriär till Haparanda. https://t.co/lmITm078sf pic.twitter.com/Cc6WnrZo0W — Svenska Dagbladet (@SvD) May 13, 2018

Erakordselt kõrge veetase on tingitud soojadest ilmadest, mistõttu on lumi hakanud järsku väga kiiresti sulama. Sulavee tõttu on veetase tavalisest kõrgem samuti Kesk-Rootsis, mistõttu ennustab Rootsi ilmateenistus üleujutusi ka Råne ja Kalixi jõgede ümbruskonnas.

Soomes on üleujutustest enim puudutatud Lapimaa ja Saimaa järve ümbrus. Soome keskkonnainstituudi juhtivhüdroloogi Bertel Vehviläise sõnul on tegu ilmselt 20 aasta kõige tõsisemate üleujutustega.

«Lapimaal on üleujutusi igal kevadel, nii et selles mõttes pole tänavune aasta erand, aga seekord on üleujutused ebatavaliselt tõsised. Veetase ei pruugi teha rekordit, kuid see on väga kõrge,» selgitas ta Yle uudistetoimetusele.

Vesi on kõrgtaset saavutamas Kittiläs, kus eeldatakse, et veetase kerkib 70 sentimeetrit üle ohupiiri. Vehviläinen ennustas, et üleujutuste tõttu tuleb sulgeda Kittiläst põhja poole jäävad teed ning võib juhtuda, et vaja on ka evakueerida inimesi.

Ka Rovaniemisse ennustatakse rekordilist veetaset, seal peaks üleujutuste kõrgpunkt saabuma tuleva nädala keskel. Linna tabasid suured üleujutused ka 1993. ja 1997. aastal.

Tornio linnas aitavad veetõkkeid tugevdada ajateenijad.

Ida-Soomes Saimaa kandis on üleujutuste tõttu ohus paljud suvilad.