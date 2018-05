Hawaii vulkaanist purskas taas laavat

Teadlased hoiatasid möödunud nädalal Kilauea vulkaani võimaliku plahvatusliku purske eest, mis viimati juhtus ligi sajandi eest. Plahvatusliku purskega kaasneb kivimite ja vulkaanilise tuha väljapaiskumine ning see võib aset leida hoolimata jätkuvast laavavoolust mööda vulkaani idanõlva. Teadlaste hinnangul kasvab plahvatusliku purske tõenäosus lähinädalatel.

Kilauea vulkaan hakkas purskama eelmisel neljapäeval ja ümbruskonna tuhanded elanikud on laavavoolude eest on evakueeritud. Praeguse seisuga on evakueeritud umbes 2000 inimest.