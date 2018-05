NYT: Sergei Skripal käis Eestis ja kohtus kohalike luurajatega

Timesi teatel ilmus Skripal vaid paar aastat pärast vanglast vabanemist Prahasse. Kuigi spioon tundus olevat haige, oli ta heas tujus, tarbis oma Tšehhi võõrustajatega alkoholi ning edastas tšehhidele andmeid Venemaa luuretegevuse ja oma endiste kolleegide tegevuse kohta.

Skripal ja tema tütar Julia mürgitati 10 nädalat tagasi närvimürgiga Novitšok. Sellest sai alguse terav diplomaatiline vastasseis lääneriikide ja Venemaa vahel. Briti võimud on veendunud, et Skripalide mürgitamise eest on vastutav just Venemaa, kes soovis saata sõnumi selle kohta, et reeturitele ei andestata.

Pink, millelt leiti teadvusetuna Sergei Skripal ja tema tütar Julia. FOTO: BEN STANSALL/AFP/Scanpix

Mürgitamisele eelnenud aastatel olevat sõjaväeluure GRU agent Skripal palju reisinud. New York Timesi allikate kohaselt osales ta briifingutel, kus edastas teavet Venemaa luuretegevuse kohta.

Skripali ja Euroopa luurajate kohtumised kiitis heaks Suurbritannia. Eesmärgiks oli Briti luurajate ja liitlaste harimine, vastutasuks maksti Skripalile palka.

Skripal kohtus mitmel korral Tšehhi luurajatega ja külastas 2016. aastal Eestit, et siinsete luurajatega kohtuda. Sellised külaskäigud pole New York Timesi andmetel ülejooksikutest spioonide jaoks ebatavalised.

Samas tähendas see, et Skripal kohtus luurajatega, kelle eesmärgiks oli Venemaa operatsioonide takistamine. See tekitab võimaluse, et tema mürgitamise näol võis olla tegu karistusega kindlate tegude eest.

Pole võimalik kindlalt teada, kas Skripali reisid tegid temast sihtmärgi või mitte. Samuti pole teada see, kas Venemaa oli mehe reisidest üldse teadlik. Reisid hoiti salajas ja neist teadis vaid kitsas ring luureametnikke. New York Timesiga polnud selliste detailide osas valmis avalikult rääkima ükski Eesti ega Tšehhi luureteenistuste töötaja.

Tšehhi luureagentuuri sõnul on teema näol tegu punase joonega, mida ületada ei saa ja mille arutamine on välistatud.

Skripal saabus Prahasse 2012. aastal pärast oma abikaasa Ljudmilla surma. Ta leinas abikaasat, aga kohtus sellest hoolimata Tšehhi luurajatega. Visiidi ajal suutis endine spioon head tuju säilitada, juues tšehhidega koos alkoholi ja tehes nalja. Samuti edastas ta andmeid Euroopas töötavate GRU agentide kohta.

1999. aastal GRUst erru läinud Skripali teave võis olla aegunud, aga sellest hoolimata leidsid Tšehhi ametnikud, et andmetest võib kasu olla. Paljud 1990. aastatel GRUs töötanud agendid olid ka sellel ajal veel teenistuses. Hoolimata kehvast tervisest oli Skripali mõistus selge.

Skripal olevat koguni sedavõrd abivalmis, et Tšehhi luureametite esindajad jätkasid temaga kohtumist, reisides järgmistel aastatel korduvalt Suurbritanniasse.

Skripali Eestisse tehtud reiside arutamise osas olid New York Timesi allikad aga veelgi ettevaatlikumad. Ühe allika sõnul on tegu ülimalt tundliku informatsiooniga.

Üks anonüümseks jäänud kogenud Euroopa ametnik oli aga eksspiooni reisist teadlik ja kinnitas, et 2016. aasta juunis toimus Eestis salajane kohtumine endise Venemaa agendi ja valitud luurajate vahel. Jututeemad pole selged, aga kohtumise korraldamisele aitasid kaasa Briti luureteenistused.