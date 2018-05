Maailma kõige rassistlikum jalgpalliklubi nimetas end Trumpi auks ümber

Nimemuutus võeti ette vaid päev enne USA saatkonna avamist Jeruusalemmas. Klubi sõnul on tegu tänuavaldusega Trumpile selle eest, et USA tunnustas Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Saatkond avatakse täna, Iisraeli riigi 70. sünnipäeval.

«Jeruusalemm on 70 aastat rahvusvahelist tunnustust oodanud, kuni president Donald Trump tunnistas julge otsusega Jeruusalemma Iisraeli igavese pealinnana,» teatas klubi avalduses. «President Trump on näidanud julgust ja tõelist armastust Iisraeli rahva ning nende pealinna suhtes. Teised riigid jälgivad tema eeskuju Jeruusalemmale selle teenitud staatuse andmisel,» jätkati avalduses.

Beitar Jerusalem on rahvusvaheliselt kõige paremini tuntud oma ultrafännide poolest. Toetajad näitavad avalikult üles viha araablaste suhtes ja on uhked selle üle, et Beitar on Iisraeli kõrgliiga ainuke meeskond, mille ridades pole kunagi mänginud ühtegi araablast. Beitari fännid on oma armastatud klubi nimetanud isegi maailma kõige rassistlikumaks jalgpalliklubiks.