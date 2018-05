Endine USA senaatorite abi aitab nüüd Läti venemeelset parteid

Grahami kampaaniajuhi ja McCaini kampaania asejuhina töötanud Christian Ferry on nüüd sattunud Riia linnapea Nils Ušakovsi palgale. Ferry ülesandeks on abistada Ušakovsi ja tema erakonda Koosmeel oktoobrikuiste valimiste eel strateegilise poliitilise nõustamise, kommunikatsiooni ning küsitluste korraldamisega, teatas nõunik väljaannetele Buzzfeed News ja Re:Baltica.

Ušakovs on püsinud Riia linnapea toolil juba üheksa aastat ja tema erakonnal on Läti parlamendis kõige rohkem kohti. Sellest hoolimata on partei jäänud isolatsiooni, sest teised erakonnad ei soovi Koosmeele kremlimeelse kuvandi ja Ušakovsi Moskva-sidemete tõttu nendega liitu astuda.