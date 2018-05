Fotod: Gaza kokkupõrgetes on hukkunud seitse palestiinlast

Varasemalt oli teateid kahest hukkunust, nüüdseks on Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel hukkunud juba seitse inimest ja viga saanud üle 500. Üks hukkunutest oli 14-aastane.

Piiri lähedal on viies punktis kogunenud mitu tuhat protestijat, kellest väike arv lähenes kive loopides piiritarale, mille teisel pool on valmis Iisraeli snaiprid.

Täna on seoses USA saatkonna avamisega Jeruusalemmas oodata seni suurimat protesti kümme aastat väldanud Gaza blokaadi vastu. Iisraeli relvajõud hoiatasid, et peatavad võimalikud piiririkkumised iga hinnaga ning hoiatasid protestijaid oma elu ohtuseadmise eest.

Iisraeli armee on protestijate massilise läbimurdmise vältimiseks loonud piirile mitu turvaahelat.

Kolonelleitnant Jonathan Conricus ütles, et piirijõude on oluliselt tugevdatud ning lisaks on Iisraeli tsiviilisikute kaitseks loodud kaitseliinid ka kogukondades ja nende vahel.