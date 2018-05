Ühtlasi on oht, et Pašinjani võimeid hinnatakse üle ja sellest tulenev pettumus võib kärpida tema toetust enne, kui toimuvad erakorralised valimised.

Mida Pašinjanilt täpselt oodatakse, sõltub muidugi konkreetsest inimesest, kuid enamik eeldavad, et elu hakkab edenema. On neid, kes loodavad, et elustandard paraneb lausa revolutsiooniliselt ja seda väga lühikese aja jooksul.