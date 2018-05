Kataloonia värske president Torra lubas jätkata võitlust Hispaaniast eraldumise nimel

Laupäeval ütles Torra Katalooni parlamendis, et meie president on Carles Puigdemont ning me oleme ustavad 1. oktoobri mandaadile, et ehitada iseseisev riik vabariigi vormis. Puigdemont naaseb Kataloonia tüüri juurde kohe, kui tema juriidiline olukord seda lubab, lisas Torra.