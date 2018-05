Video: Hiina pere lemmikloomaks hangitud koerakutsikas osutus karuks

Looma aplusele oli aga loogiline selgitus: nüüdseks on koeraks peetud karvapall kasvanud 115 kilogrammi kaaluvaks karuks.

Pärast seda kui pere abi otsis, anti loom Yunnani looduspääste keskuse hoole alla. Ametnike tehtud salvestiselt on näha karu tagajalgadel seismas. Keskuse personal kartis looma, kes oli perekonna seltsis kaks aastat elanud, sedavõrd, et transportimiseks tuli karu uinutada.

Nüüdseks on välja selgitatud, et tegu on ohustatud kaeluskaruga, mille hind küündib mustal turul tuhandetesse eurodesse.