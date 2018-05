USA avas ametlikult oma saatkonna Jeruusalemmas

Ühendriikide president ütles eelnevalt salvestatud videopöördumises, et Washington on jätkuvalt pühendunud püsiva rahuleppe saavutamisele Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

Trumpi sõnul on USA Iisraeli saatkonna Jeruusalemma kolimine võtnud kaua aega ning rahu on tema suurim lootus.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas esmaspäeva hiilgavaks päevaks ning ütles, et Trump on ajalugu tunnistades teinud ajalugu.

Ta kuulutas, et Jeruusalemm jääb alati Iisraeli igaveseks ja jagamatuks pealinnaks ning «meie oleme siin Jeruusalemmas ja me oleme siin, et jääda».

Iisraeli valitsusjuht tänas Trumpi julguse eest tähtsa kampaanialubaduse täitmisel ja lausus, et Lähis-Ida rahu tuleb rajada tõele, mida Ühendriigid on tunnustanud. «Tõde on, et Jeruusalemm on alati olnud ja jääb alatiseks juudi rahva ja juudi riigi pealinnaks,» sõnas Netanyahu.