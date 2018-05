Orbán: ungarlased ei suhtu immigrantidesse kalgi südamega

«Ka meil on südamed. Meil pole südame asemel kivi. Oleme kristlik rahvas. Me teame, mida tähendab pühendumus, mida tähendab aitamine,» lausus Orbán.

«Samas ei saa me kõiki aidata, kui selle käigus hävitame oma riigi,» lisas ta.

Mõlemad ütlesid, et nende riigid aitavad inimesi Aafrikas ja Lähis-Idas või lähemal nende kodumaale. See on parem viis tegeleda migratsiooniga, ütlesid nad.