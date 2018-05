Itaalia populistid palusid paari lisapäeva valitsuse moodustamiseks

Oodati, et nädalavahetusel kõnelusi pidanud M5S-i juht Luigi di Maio ja Põhjaliiga juht Matteo Salvini teatavad esmaspäeval valitsusleppest ning avaldavad peaministrikandidaadi nime. Di Maio ütles selle asemel, et vajab leppe sõlmimiseks lisaaega, ning kandidaadi nime ei avaldanud.

«Palusime vabariigi presidendilt lisaaega koalitsioonilepingu lõpuleviimiseks. Järgmised paar päeva on otsustavad,» ütles di Maio pärast kohtumist presidendiga.

«Kirjutame seda, mis saab olema järgmise viie aasta valitsusprogramm ning on väga tähtis, et saame selle lihvida võimalikult heaks. Seepärast küsisime presidendilt mõnda lisapäeva, et arutelud otsustavalt lõpetada,» lisas populistide liider.