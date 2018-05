Vučić: peamine tõke Serbia teel EL-i on Kosovo

«Ainus suur probleem, mida mina pean tõeliseks takistuseks meie teel Euroopasse, on Kosovo küsimus,» lausus Vučić usutluses AFP-le.

Serbia loodab liituda EL-iga 2025. aastal samaaegselt Montenegroga, aga keeldub tunnustamast Kosovo 2008. aasta veebruarist pärinevat iseseisvusdeklaratsiooni ja peab seda oma lõunaprovintsiks.

Kosovo ja Serbia mõlemad tahavad EL-iga liituda, kuid Brüsseli sõnul eeldab see Kosovo ja Serbia suhete normaliseerimist õiguslikult siduva leppega.

«Lõppastmes keerleb Kosovo ümber kõik see, kas me saame seda teha või mitte,» lausus Vučić. «Loomulikult käib see rohkem serblaste kohta, kuid ka teise poole kohta ning nad peavad saama EL-ilt ja Läänelt väga jõulise sõnumi, et ka nemad peavad tegema järeleandmisi,» lisas ta.

Kosovo ja Serbia käivitasid kõnelused EL-i vahendusel 2011. aastal ning viis aastat tagasi sõlmisid nad leppe, millega tahetakse parandada mõlema riigi kodanike igapäevaelu.

Dialoog aga takerdus, kui Priština ei lubanud Kosovo serblaste vähemusel moodustada ühendust omavalitsustest, kus serblased on enamuses.

Vučić on kõnelustega seotud 2012. aastast, kui ta asepeaministriks sai. Kaks aastat hiljem sai temast peaminister ja 2017. aastal president.

Tema sõnul pole Kosovo albaanlased järeleandmisteks valmis.

«Nad arvavad, et käes on aeg, et Serbia tunnistaks Kosovo täit iseseisvust..., et nad ei pea serblaste ja Serbia osas midagi tegema ning peavad lihtsalt ootama,» ütles Vučić.

«Ma pole valmis rääkima konkreetsetest asjadest, kuid nad peavad tegema järeleandmisi selle sõna tõelises tähenduses. Kui nad on valmis, võime kuskile jõuda. Kui nad pole valmis, siis on see halb uudis meile kõigile.»

Serbia välisminister Ivica Dačić on üks neist, kes tegi ettepaneku vahetada etniliste albaanlastega asustatud alad Serbia lõunaosas serblaste enamusega alade vastu Kosovo põhjaosas.

Vučić pole seda iialgi avalikult toetanud.

Rahvusvaheline kogukond peab seda ideed ohtlikuks, kuid Vučić ütles AFP-le, et «kõige ohtlikum asi on külmutatud konflikt, sest ühel päeval võib keegi selle üles sulatada».