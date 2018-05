Erdoğan süüdistas Iisraeli riiklikus terroris

Juba varem esmaspäeval marssisid tuhanded inimesed Istanbulis, et protestida verevalamise vastu päeval, mil USA islamimaailma raevust hoolimata avas oma suursaatkonna Jeruusalemmas.

"Iisrael on vallandanud riikliku terrori. Iisrael on terroririik," ütles Erdoğan Londonis türgi tudengitele.

"Iisraeli toime pandu on genotsiid. Ma mõistan hukka humanitaardraama, genotsiidi, ükskõik, kelle poolt see tuleb, Iisraeli või Ameerika," lisas ta riigitelevisioonis üle kantud kõnes.

Asepeaminister Bekir Bozdag ütles samal ajal Ankaras ajakirjanikele, et Türgi kutsub oma suursaadikud Ühendriikidest ja Iisraelist konsultatsioonidele.

Bozdag lisas, et Türgi kutsub reedeks kokku Islami Koostööorganisatsiooni (OIC) kriisikohtumise, kuid ei täpsustanud selle formaati.

Erdoğan ja teised Türgi ametiisikud on korduvalt kritiseerinud Ühendriikide otsust, hoiatades, et see võib õhutada pingeid.