Erdoğan rakendas Saksamaa jalgpallitähed oma kampaaniavankri ette

Londoni Arsenalis mängiv Özil ja Manchester City ridades Inglismaa meistriks tulnud Gündogan on mõlemad Türgi päritolu, aga sündinud Saksamaal Gelsenkirchenis. Mõlemad mehed on otsustanud esindada just Saksamaa jalgpallikoondist ja seetõttu tabas neid Türgi presidendiga kohtumise eest karm kriitika.