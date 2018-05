Põhja-Korea tuumapolügoonil käivad lammutustööd

Põhja-Korea teatas laupäeval, et lammutab täielikult Punggye-ri polügooni 23.-25. mail toimuval tseremoonial. Riik lubas seda vaatlema valitud riikide meedia, aga mitte rahvusvaheliste tuumaagentuuride esindajaid.

Punggye-ri polügoon asub Põhja-Korea kirdeosas ning seal on toimunud kõik kuus Põhja-Korea tuumakatsetust, neist viimane septembris.

38 Northi poolt avaldatud pilt. FOTO: 38 North/Scanpix

Pyongyangi tuuma- ja raketiprogrammi vaatlev tunnustatud USA veebikülg 38 North kirjutas 7. mai kuupäevaga satelliitpiltidele tuginedes, et neist võib näha esimest kindlat tõendit, et katsetuspaiga lammutamine on täies hoos.

Põhja-Korea on Punggye-ris lammutanud mitu operatiiv- ja väiksemat hoonet ning eemaldas tunneleid aherainega ühendavad rööpad. Alates märtsist seisab ka uue tunneli kaevamine, ütles 38 North. Piltidelt on näha, et käivad ka lammutamistseremoonia ettevalmistustööd.