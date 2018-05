Mida arvavad teised riigid Iisraeli armee jõukasutusest Gaza piiril?

Suurbritannia sõnul on suures osas lahingmoona kasutamine väga murettekitav. Samuti rõhutati, et protestid peaksid jääma rahumeelseks.

Türgi hinnangul jagab USA Iisraeliga Gazas korraldatud veresauna eest vastutust. Samuti teatati, et mõlemast riigist kutsutakse Türgi suursaadikud tagasi. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan süüdistas Iisraeli koguni genotsiidis ja riiklikus terroris: «Iisraeli toime pandu on genotsiid. Ma mõistan hukka humanitaardraama, genotsiidi, ükskõik, kelle poolt see tuleb, Iisraeli või Ameerika.»

Eelmised Ühendriikide administratsioonid on hoidunud seesugustest sammudest, kartes, et see kahjustab läbirääkimisi lõpliku staatuse üle ja õhutab pingeid. Palestiinlased on öelnud, et Trumpi administratsioon ei saa enam olla rahuvahendaja.