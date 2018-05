Putin avab ebaseadusliku Kertši silla ja ühendab okupeeritud Krimmi Venemaaga

Sild avatakse liiklusele homme ning selle läbivus on 40 000 autot päevas. Silla raudteeosa tähtaeg on 2019. aasta lõpp. Kertši ja piirkondlikku pealinna Simferopolit ühendav maantee peaks valmima 2020. aastal.

Ukraina mõistab projekti hukka ja ütleb, et see kahjustab keskkonda ning takistab suurematel laevadel Aasovi merre sõitmist ja sealt lahkumist. Sillakaare suurim kõrgus on 35 meetrit.

19-kilomeetrine Kertši väina sild on Euroopa pikim, ületades pikkuselt Lissabonis asuvat Vasco da Gama silda. Kreml on väitnud, et sild saadi valmis oodatust kiiremini ja algsete plaanide kohaselt pidi see valmima käesoleva aasta lõpuks.