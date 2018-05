Iisraeli väed valmistuvad uuteks kokkupõrgeteks palestiinlastega

Arvatakse, et tänasel Nakba ehk katastroofi mälestamise päeval jätkatakse meeleavaldustega. Nakba päeval mälestatakse etnilise puhastuse ja rohkem kui 700 000 palestiinlaste kodudest peletamise algust 1940. aastatel. Tänaseks on planeeritud mälestusüritused ja eilsete kokkupõrgete käigus hukkunute matused.

Suurem osa eile hukkunud 59 inimesest surid Iisraeli snaiprite kuulide läbi, surnute hulgas oli ka kaheksakuune laps, kelle surma põhjustas pisargaasi sissehingamine. Gaza tervishoiuministeeriumi teatel hukkus kaheksa alla 16-aastast last. Iisraeli teatel tapeti eile 10 terroristi.

ÜRO inimõigusameti esindaja ütles täna, et Gazas protestivatest meeleavaldajatest ähvardab kuulitabamus igaüht, olenemata sellest, kas nad kätkevad Iisraeli sõduritele vahetut ohtu või mitte.

Äärmusrühmitus Hamas on lubanud, et protestid Gazas jätkuvad ka täna. Jordani Läänekaldal kuulutas Palestiina liider Mahmud Abbas välja üldstreigi ning süüdistas Iisraeli veresauna korraldamises.

Täna ollakse meeleavaldusteks valmis Gaza sektoris, Läänekaldal ja võimalik, et ka Liibanoni piiri lähedal. Usutakse, et osa võib võtta kümneid tuhandeid palestiinlasi.

Väljaande Times of Israel andmetel ei antud täna hommikul Gaza sektori lähistel elavatele iisraellastele eraldi juhiseid. Koolid olid avatud ning farmerid said oma põldudel töötada. Kohalikele öeldi, et nad peaksid oma päevaste tegevustega jätkama, aga olema valmis uuteks juhisteks.