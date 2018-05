Migratsioon on Rootsis jätkuvalt tuline vaidlusküsimus

Kuigi Rootsi saabus mullu 27 000 asüülitaotlejat, mida on kuus korda vähem kui paar aastat varem, on migratsiooniküsimused septembri alguses toimuvate parlamendivalimiste eel nii teravalt üleval, et see kipub lõhkuma pikalt koostööd teinud poliitilisi blokke.