Põhja-Korea tühistas kõnelused, ohus on ka kohtumine Trumpiga

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA nimetas sõjaväeõppusi provokatsiooniks ning hoiatas, et 12. juunile kavandatud USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ajalooline kohtumine võib ära jääda.

Nii Washington kui ka Soul kinnitavad, et õppustel on puhtalt kaitseotstarbeline iseloom ning see tugineb 1953. aastal sõlmitud leppel.