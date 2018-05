Armeenia uus peaminister lubas kõik poliitvangid vabastada

«Poliitvangide osas on kaks suunda - poliitikaga seotud küsimused, kus ohvreid ei olnud, ja ohvritega seotud küsimused: viimane puudutab rühmitust Sasna Tsrer. Esimesel puhul tuleb küsimused lahendada seaduse raames, nt amnestiaga,» ütles Pašinjan Facebooki otse-eetris.

«Tuleb mõista küsimuse lahendamise teid. Vaid üks on selge - Armeenias ei tohi olla poliitvange. See on minu poliitiline seisukoht,» ütles valitsusjuht.