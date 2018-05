Ecuador luuras Londoni saatkonnas Assange'i järgi

Operatsioon Külaline ja hiljem operatsioon Hotell läksid hinnanguliselt maksma umbes neli miljonit eurot. Eesmärk oli algselt Assange'i kaitsmine vahistamise eest Briti politsei poolt, kuid hiljem arenes see täiemahuliseks luureoperatsiooniks.

Jälgimisoperatsioonile andis oma heakskiidu ka endine Ecuadori president Rafael Correa, kirjutas The Guardian. Riigi praeguse presidendi Lenin Moreno ametiajal on see peatatud.