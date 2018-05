Tusk Trumpist: selliste sõpradega vaenlasi vaja ei ole

«Aga ausalt öeldes peaks Euroopa president Trumpile tänulik olema, sest tänu temale oleme kõigist illusioonidest vabanenud. Ta on viinud meid arusaamisele, et kui soovid abikätt, leiad selle oma käsivarre otsast,» lisas Tusk.

Tusk kutsus EL-i uute väljakutsete ees tugevamini koonduma. Ma olen kindel, et uues globaalses mängus on Euroopa kas üks tähtsamaid mängijaid või ettur. See on ainus tegelik alternatiiv,» lisas ta.