Araabia Liiga koguneb uuesti Gaza vägivallaga seoses

Iisrael on sattunud rahvusvahelise surve alla esmaspäeval aset leidnud vägivallaga, milles sai surma 62 palestiinlast, kes juudiriigi esindajate sõnul üritasid jõuga piiritarast läbi tungida. Tegemist oli veriseima päevaga alates 2014. aasta sõjast.

Islamiliikumine Hamas on kinnitanud, et enamik ohvritest olid rühmituse liikmed. Gaza sektorit kontrolliva Hamasi kõrge ametnik Salah Bardawil ütles, et enamik äsjastel piirimeeleavaldustel hukkunud 62 palestiinlasest olid islamiliikumise liikmed.