USA ja Pärsia lahe kuuik teatasid sanktsioonidest Hizbollah`le

USA ja Saudi Araabia juhitav terrorismi rahastamise vastane keskus (TFTC) teatasid, et sanktsioonid on suunatud Hizbollah´ mõjuvõimsa otsustuskogu šuuranõukogu vastu, mida juhib liikumise peasekretär Hassan Nasrallah.

Kuus TFTC liiget, Saudi Araabia, Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar ja Araabia Ühendemiraadid, kehtestasid sanktsioonid veel üheksale isikule ja firmale, mis kuuluvad Hizbollah´le või on sellega seotud ja mis on juba Ühendriikide rahandusministeeriumi mustas nimekirjas.

See on teine kord, kui TFTC on teatanud ühistest sanktsioonidest rühmitustele, mida kuus riiki peavad ohuks piirkondlikule rahule. Oktoobris teatati sanktsioonidest terrorivõrgustiku Al-Qaeda ja äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liikmetele Jeemenis.