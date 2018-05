Gaza kokkupõrgetes hukkus 50 Hamasi liiget

Iisraeli ametnikud on kasutanud al-Bardaweeli sõnu tõestusena, et meeleavaldused Iisraeli-Gaza piiril korraldas Hamas.

Viimaste meeleavalduste korraldamise eest vastutuse võtnud Ahmed Abu Artema aga kahtleb Hamasi pakutud arvudes. «See on retoorika. Ma ei usu, et arvud on kinnitust saanud, reporter provotseeris teda selle küsimusega,» märkis Artema, lisades, et isegi kui arvud on õiged, on kõik fraktsioonid osa palestiinlaste ühiskonnast.