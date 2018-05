FBI uurib 2000 USAs tegutsevat üksikut terrorirakukest

FBI juht Christopher Wray teatas, et nn üksi tegutsevad terroristid, kes on radikaliseerunud internetis või sotsiaalmeedias, on FBI vastuterrorismi prioriteet.

«Mis muudab need juurdlused nii keeruliseks, on see, et mõne isiku puhul on vaja nii palju punkte ühendada. Nad valivad pehmeid sihtmärke, neil on kergesti kasutatavad relvad: isevalmistatud lõhkekehad, autod, noad, relvad,» selgitas Wray.