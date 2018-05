Riigiduuma kaitsekomisjoni esimees: Vene rahvuskaardi eriüksus võib olla Süürias

«Kindralstaabi luurepeavalitsuse, siseministeeriumi sisevägede (praegune rahvuskaart) ja erioperatsioonide jõudude eriotstarbelised jõustruktuurid peavad õppima kõige moodsamaid rahvusvahelise terrorismiga võitlemise viise, seepärast ei ole välistatud, et see on just nimelt nii,» ütles Šamanov Interfaxile.