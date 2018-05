USA relvaassotsiatsioon võis vahendada salajast suhtlust Trumpi ja Venemaa vahel

Senati õiguskomitee teatas eile, et Venemaa sekkumine 2016. aasta USA presidendivalimistesse on selge ja selle osas pole kahtlust. Komitee demokraadid ja vabariiklased nimetasid Moskva mõjutustegevust pretsedendituks ning avaldati üle 2000 lehekülje jagu uurimisega seotud dokumente.

Senaator Mark Warner teatas eile: «Venemaa katsed olid laialdased ja keerulised ning käsu andis president (Vladimir) Putin isiklikult, et aidata Donald Trumpi ja kahjustada Hillary Clintonit.»

USA meedia teatel näitas Senati raport, et omavahel olid seotud ka NRA ja Venemaa valitsus. Õiguskomitee demokraatide poolt avaldatud dokumendis seisis: «Komiteeni on jõudnud mitmed dokumendid, mis viitavad sellele, et Kreml kasutas NRAd vahendina, mille abil läheneda Trumpi kampaaniale ja sellele kaasa aidata.»