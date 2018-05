Kataloonia sai uue presidendi

Torra on rõhutanud, et tema on vaid presidendi kohusetäitja, kes ootab seadusliku liidri Puigdemonti naasmist. Ta on lubanud küsida vangis viibivatelt või eksiilis elavatelt Kataloonia endistelt ministritelt, kas nad tahavad naasta vanasse ametisse tema uues valitsuses.