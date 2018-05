Euroopa Liit annab kuus liikmesriiki kohtusse

Jaanuaris anti riikidele viimane võimalus probleemidega tegelemiseks, aga täna nentis Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Karmenu Vella, et riigid pole piisavalt kiiresti reageerinud.

«Me ei saa enam kauem oodata,» teatas Vella ja avaldas kartust, et riikidel võtaks vajalike sammude astumine veel mitmeid aastaid aega.

Jaanuaris said koos kuue riigiga viimase võimaluse ka Hispaania, Tšehhi ja Slovakkia. Nemad on voliniku sõnul teinud piisavalt suuri edusamme ja pääsevad kohtusse minekust. Vella hoiatas, et neil kolmel hoitakse endiselt silma peal.