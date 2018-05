Makedoonia jõudis Kreekaga nimetülis kokkuleppele, Kreeka Makedooniaga mitte

«Me arutasime mitmeid võimalusi ja nõustusime, et üks on vastuvõetav mõlema poole jaoks,» ütles Zaev pärast kõnelusi Tsiprasega Balkani ja Euroopa Liidu liidrite kohtumisel Sofias, kuid ei andnud täpsemat teavet.

Tsipras teatas aga Zaeviga kohtumise järel, et Kreeka ja Makedoonia pole veel jõudnud positsioonile, millelt saaks rääkida kokkuleppele jõudmisest. «Usun, et oleme suurema osa maad ära käinud, aga meil on veel minna,» väitis Tsipras pressikonverentsil Sofias, mida kandis otsepildis üle ka Kreeka riigitelevisioon.

Nimetüli sai alguse juba 1991. aastal, mil Skopje kuulutas välja iseseisvuse Jugoslaaviast. Kreeka on vastu, et endine Jugoslaavia vabariik kasutab Makedoonia nime, kuna arvab, et see võib viia territoriaalsete nõudmisteni sama nime kandva regiooni järele Põhja-Kreekas.