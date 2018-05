Kuningliku pulma turvameetmed lähevad maksma hiigelsumma

Eile hommikul Gatwicki lennujaama ja sealt edasi Londoni kesklinna saabudes polnud kohe märgata, et ees seisab suurüritus. Küll aga rabasid üsna ootamatult Londoni Victoria jaamas julgeolekupatrullid, kes – erinevat Briti tavapolitseinikest – käisid ringi automaadid käes ja kellele järgnesid politseinikud pommikoertega.

Londoni Eesti saatkonna meediaspetsialist Triinu Rajasalu tõdes, et võimud ei räägi sellest, kas mingi intsident juhtub, vaid millal ja kus see aset leiab. Peamine küsimus on, kuidas ohu korral turvalisuse tagamisega hakkama saadakse.