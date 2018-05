Uuring: venelased kardavad, et Süüriast saab alguse Kolmas maailmasõda

Uuringus osalenutest 57 protsenti uskus, et Süüria konfliktist võib alguse saada Kolmas maailmasõda. Neist 41 protsenti väitis, et nad on mõneti mures võimaliku Kolmanda maailmasõja puhkemise üle ning 16 protsenti väitis, et nende jaoks on tegu suure hirmuga. Umbes 40 protsenti väitis, et nemad pole uue maailmasõja puhkemise osas murelikud.